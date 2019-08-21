بالصور.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة نبيتي على البسين

تألقت الفنانة ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". وظهرت الفنانة ريهام أيمن من خلالها بفستان سواريه باللون النبيتي، خاطفة به الأنظار، وإعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة ريهم أيمن شاركت سابقاً في بطولة مسلسل "موجة حارة"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج أكرم العربي، وبطولة كل من إياد نصار، في بطولة مسلسل "موجة حارة"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج أكرم العربي، وبطولة كل من إياد نصار، رانيا يوسف ، درة، خالد سليم، معالي زايد، صبا مبارك، سارة سلامة، جيهان فاضل، مدحت صالح، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد أبو الوفا، هنة شيحة، بثينة كامل، عارفة عبد الرسول، ياسمين رئيس، سيد رجب، أميرة العايدي، عبد الرحيم حسن، حمادة بركات، عايدة عبد العزيز، محمد ممدوح، رمزي لينر، أحمد حلاوة، ياسر علي ماهر، فراس سعيد، فرح يوسف، عمر حسن يوسف، هالة فاخر، حنان سليمان، سامي مغاوري. Advertisements

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