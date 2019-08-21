بالفيديو.. 5 سيكوندس أوف سمر تطرح أحدث كليبتها "Teeth"

طرح الباند العالمي 5 سيكوندس أوف سمر أحدث كليباته بعنوان "Teeth"، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الباندالعالمي 5 سيكوندس أوف طرح مؤخراً كليب بعنوان "Easier"، كما تخطى الكليب حاجز الـ 30 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخراً كليب بعنوان "Easier"، كما تخطى الكليب حاجز الـ 30 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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