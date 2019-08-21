شاهد.. سامح حسين: شرفنا بحضور أبطال من المعهد القومي للأورام

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ، جمعت ابطال عرض المتفائل وبعض الاطفال الحضور واوضح سامح حسين ان العرض تشرف بحضور بعض الاطفال من المعهد القومى للاورام. من المعهد القومى للاورام. علق على الصورة قائلا:": شرفنا أمس حضور مسرحية المتفائل، أطفال أبطال من المعهد القومى للأورام ". وتمنى سامح حسين، لأطفال معهد الأورام، Advertisements الشفاء: "ربنا يشفيهم يااااااارب". الشفاء: "ربنا يشفيهم يااااااارب". وأوضح سامح حسين ان الاطفال شاركو معهم بالعرض: "وطلعوا خشبة المسرح القومى وغنوا معانا فاينال المسرحيه اللى بعنوان "بنحب الحياه ". وأنهى سامح حسين تعليقه على الصورة: "طول ما إنت متفائل، مافيش فى الدنيا حاجه توقفك .. اليأس طوق".

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