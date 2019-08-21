مفاجأة.. طرح الجزء الرابع من فيلم ماتريكس 2020

قررت الشركة العالمية وارنر برذرز طرح الجزء الرابع من سلسة أفلام "ماتريكس"، والمقرر عرضه في عام 2020 بجميع دور العرض. وفيلم "ماتريكس 4"، من تأليف ألكسندر همن، وإخراج لانا واتشوسكي، وبطولة كل Advertisements من دانييلا هارباز، كاري آن موس، كيانو ريفز. من دانييلا هارباز، كاري آن موس، كيانو ريفز. وتدور أحداثه تكملة لما وصل إليه الجزء الثالث، وذلك في إطار أكشن توشيقي. يشار إلى أن فيلم "ماتريكس 3"، تم طرحه في نوفمبر من عام 2003، وهو من تأليف وإخراج الأختان لانا وتشاوسكي وليلى وتشاوسكي، وبطولة كل من كيانو ريفز، كيت بيهان، مونيكا بيلوتشي، كاري آن موس، ماري اليس، روبرت ريد، كيفن مايكل ريتشاردسون، ريتشارد سيدنهام، أنتوني براندون وونج، برنار وايت، لامبرت ويلسون، هوجو ويفنج، كورنيل ويست.

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