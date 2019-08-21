بالصور.. غادة عبدالرازق بإطلالة جديدة على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بمجموعة من الصور خلال جلسة تصوير جديدة تظهر فيها بإطلالة جذابة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
جدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل "حدوتة مرة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مجدي كامل، وعبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد صيام، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف، وكارولين عزمي، وهاجر أحمد، ومحمد شاهين، ومايان السيد، وأحمد صفوت، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، للمنتج طارق صيام.
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