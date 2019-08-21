شاهد.. شيكو برفقة حسن الرداد وهشام ماجد وشريف رمزي

نشر الفنان هشام محمد الشهيربشيكو صورة تجمعه بمجموعة من النجوم منهم حسن الرداد، هشام ماجد، وشريف رمزي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". قائلا: "في الصيف لازم نحب". Advertisements على جانب آخر ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد "اللعبة" والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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