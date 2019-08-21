قمر بإطلالة مثيرة بحمالة صدر وهوت شورت.. هل قلدت كايلي جينر؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:53 مساءً - ظهرت ​الفنانة قمر​ في جلسة تصوير بحمالة صدر باللونين الأبيض والأسود وهوت شورت جينز أورق اللون و جلست على الرمال بطريقة مثيرة كما رفعت شعرها على شكل ذيل الحصان واعتمدت ماكياجا برونزياً فبدت وجنتاها ذهبيتان وماكياج عيناها جاء صارخاً ، ومن الذين أعجبهم اللوك هذا الفنانة شمس الكويتية وقد شبه بعض متابعيها إطلالتها بتلك الخاصة بكايلي جينر لكن بالطبع عودتا الفنانة قمر على مفاجأتنا بأزياء مختلفة .

لا شك في أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أصبحت أيقونة للإثارة خصوصاً اختيارها لملابسها فأصبحت مصدرة إلهام للعديد من النجمات وكأنها أنشأت موضة خاصة بها ويمكن القول إنها تفوقت على شقيقتها كيم من هذه الناحية.



إشارة إلى أن آخر أعمال قمر الغنائية هو كليب أغنية Bom Bom من كلمات الشاعر ​سلامة علي​ وكتب الكلمات بالإنكليزية Eddy Wata علي أما الموسيقى فلـ ​​جان صليبا​​، وقام بالتوزيع والميكس ​​ناصر الأسعد​​.