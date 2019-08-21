شاهدوا تامر حسني يدخل المسرح ويقاطع مقدم الحفل في مهرجان صلالة.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:53 مساءً - قبل إنتهاء مقدم الحفل من كلمته التي يرحّب بها بالفنان المصري ​تامر حسني​ على مسرح ​مهرجان صلالة​ في سلطنة عمان، دخل الأخير فجأة.

ونشر حسني مقطع فيديو يظهر ما حدث بينه وبين المذيع العُماني ​عبد الله السباح​، وعلّق بالقول :”كان المفروض أدخل المسرح بعد تقديمه ‏ليا، ومن حلاوة ما قال من قلبه دخلت فجأة عشان أسلم عليه، ألف شكر أخي أبو قلب جميل عبد الله السباح”.‏

وبدوره نشر السباح مقطع الفيديو وعلّق بالقول :”مشهد ولا أروع مع ‏نجم الجيل الفنان تامر حسني، وأنا أقدمه في حفلة الليلة”.