كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:53 مساءً - قبل إنتهاء مقدم الحفل من كلمته التي يرحّب بها بالفنان المصري تامر حسني على مسرح مهرجان صلالة في سلطنة عمان، دخل الأخير فجأة.
ونشر حسني مقطع فيديو يظهر ما حدث بينه وبين المذيع العُماني عبد الله السباح، وعلّق بالقول :”كان المفروض أدخل المسرح بعد تقديمه ليا، ومن حلاوة ما قال من قلبه دخلت فجأة عشان أسلم عليه، ألف شكر أخي أبو قلب جميل عبد الله السباح”.
وبدوره نشر السباح مقطع الفيديو وعلّق بالقول :”مشهد ولا أروع مع نجم الجيل الفنان تامر حسني، وأنا أقدمه في حفلة الليلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا تامر حسني يدخل المسرح ويقاطع مقدم الحفل في مهرجان صلالة.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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