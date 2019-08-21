الشاعر تامر حسين: أشارك في الألبوم الجديد لعمرو دياب

أكد الشاعر الغنائي المصري تامر حسين أنه سعيد بنجاح أغنية "يوم تلات" التي طرحها الفنان عمرو دياب عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، مضيفا أنه يشارك في إعداد ألبوم "الهضبة" الجديد.





وقال تامر حسين لـ"العين الإخبارية": "بدأت فكرة أغنية (يوم تلات) تراودني منذ عام 2016، حين كنت جالسا مع الملحن عزيز الشافعي، وسمعت لحنا جميلا، كتب عليه جملة (فتفتوا الفتافيت وفتنوني).

وأضاف "شعرت وقتها أن هذه الجملة يمكن أن تصنع أغنية جميلة، وبعد فترة طويلة تذكرتها، وأكملتُ الأغنية ثم عرضتها على النجم عمرو دياب، فأُعجِب بها كثيرا ولم يغيّر فيها شيئا"، مشيرا إلى توزيعها كان من قبل سالم الهندي وحققت نجاحا كبيرا إبّان طرحها.

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وقال الشاعر المصري: "أنا ضد العنصرية لذا كتبت عن البيضاء والسمراء، كما أنني مؤمن بجمال المرأة ودورها في المجتمع"، موضحا: "أحاول تقديم رسالة مهمة بجميع أعمالي تترك أثرا في وجدان المستمع، وهذا أمر صعب يتطلّب مجهودا".





وبسؤاله عن عدد الأغنيات التي كتبها لعمرو دياب قال حسين: "قدّمت مع (الهضبة) 45 أغنية، والحمد لله حقّقت جميعها نجاحا كبيرا.. بدأت علاقتي معه منذ سنة 2009 بـ(وياه) التي حصدت جائزة أفضل أغنية في أفريقيا".



وتابع: "أهم ما يميز عمرو دياب أنه جريء ومتجدد وحريص على تقديم الأفضل دائما، يؤمن بقيمة العمل والاجتهاد ولذا تجده ساطعا والجمهور ينتظر إنتاجه بشغف شديد".

وحول أعماله الجديدة أفاد تامر حسين: "أشارك بشكل جيّد في ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل اسم (أنا غير)، كما كتبت 3 أغنيات للنجم رامي صبري، و4 أخرى لفرقة (واما) وأتمنى دائما أن تنال كتاباتي إعجاب الجمهور الذي أعتبره مؤشر النجاح".