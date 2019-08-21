اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ حفلاً غنائياً حاشداً ضمن فعاليات مهرجانات القاع في منطقة البقاع اللبنانية. حيث قدمت باقة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور غناءً ورقصاً.

يُذكر أن آخر أعمال عطية كان كليب "كيفك يا حب" الذي أطلقته عبر قناتها الرسمية على YouTube، وتم تصويره في لبنان، تحت إدارة المخرج سامر محمود، Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية تُحيي حفلاً حاشداً في مهرجان القاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.