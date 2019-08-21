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شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمى لمسلسل The Politician لجوينيث بالترو يقترب من المليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مسلسل "The Politician" للنجمة العالمية جوينيث بالترو التريلر الرسمى للعمل الذى من المقرر أن يبدأ عرضه فى سبتمبر المقبل، ومدة التريلر دقيقتين و41 ثانية جمعت عددًا من لقطات العمل والتى أثارت الكثير من الحماس فى أنفس عشاق المسلسلات لمتابعة الأحداث، وحقق التريللر نسبة مشاهدة اقتربت من المليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال الساعات الأولى من إطلاقه.
مسلسل "The Politician" شارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ومن أبرزهم جوينيث بالترو وبين بلات وبوب بالابان ولوسى بويونتون وجيسيكا لانج وجنوارى جونس وراهنى جونز، وغيرهم .
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