شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفركشة .. ليام هيمسوورث يطلب الطلاق من مايلى سايرس رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان انفصالهما منذ أيام، رفع الممثل الشاب ليام هيمسوورث، طلبا رسميا للطلاق من المغنية العالمية مايلي سايرس، من أجل إنهاء زواجهما بشكل رسمي.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام الأجنبية فإن هيمسوورث، يطالب بسرعة الانفصال لغلق أى مجال من جانب اصدقائهما لعودتهما مرة أخرى لاستكمال حياتهما سوياً، لاسيما أنهما حديثو الزواج، فتم عقد قرانهما منذ 6 أشهر.



ليام هيمسوورث ومايلي سايرس

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ووفقاً لمجلة people فإن الثنائى الذى عقد زواجهما فى ديسمبر الماضى قررا الانفصال والتركيز على حياتهما العملية بعد فشلهما فى حياتهما الزوجية التى كان غالبيتها مشاكل وانفصال، فى 11 أغسطس الجارى.

وبدأت الشائعات فى الانتشار بعد نشر سايرس صورة عبر حسابها الشخصى على إنستجرام ولم ترتد فيها "خاتم" زواجها بالرغم من أنها كانت ترتدى العديد من الأساور والإكسسوارات، وسرعان ما علقت شقيقتها براندى سايرس بتعليق قائلة "بوووم"، فى إشارة لأول ظهور لها بدون خاتم الزواج.