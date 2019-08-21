إيغل فيلم: باسل خياط ورامي حنا بدآ التحضيرات والتصوير قريباً!

متابعة بتجـــــــــرد: انطلقت ورشة شركة Eagle Films /جمال سنان بالعمل على مشروع من 10 حلقات سيلعب بطولته النجم العربي باسل خياط تحت إدارة المخرج رامي حنا، من تأليف إياد أبو الشامات، وقد بدأ فريق العمل بتوقيع العقود مع النجوم والتحضير لبدء التصوير خلال أسابيع قليلة، على أن يكون العمل مادة جاهزة للعرض أواخر هذا العام.

المشروع مأخوذ عن Format أجنبية، يقدم مادة جديدة من نوعها، فيها الكثير من التشويق والإثارة والغموض والدراما التي تشد المشاهدين، ويتم تنفيذه بميزانية ضخمة تناسب مستوى أعمال Eagle Films، ويتوقع المنتج جمال سنان أن يكون للعمل مكانته الجماهيرية الواسعة خلال العرض.

نذكر أنّ الشركة بدأت بتصوير أكثر من 5 مشاريع درامية ما بين السعودية والكويت، ستعلن عنها قريباً، كما تحضر لمفاجأة درامية Pan Arab لموسم ما قبل رمضان.