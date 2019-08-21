نانسي عجرم تتخلص من شائعة مرضها بطريقة ذكية

تجاهلت الفنانة نانسي عجرم، الأخبار التي نشرتها مواقع إلكترونيّة عن تعرّضها لحادث سير، واكتفت بنشر صورة لها وهي في المطار متوجّهة إلى سلطنة عمان، حيث ستحيي الليلة حفلاً ضمن مهرجان صلالة، سيتمّ نقله مباشرة عبر تلفزيون عمان في الساعة الـ11 ليلاً.

وكانت الشائعات قد طاردت نانسي قبل أيام، حتى أنّ بعض المواقع نشر خبر وفاتها، وهي ليست المرّة الأولى التي تطارد نانسي شائعات مماثلة، خصوصاً قبل أي حفل تحييه.

من جهة ثانية، رفضت نانسي الردّ على أسئلة متابعيها، حول سبب التزامها الصمت وعدم التعليق على خبر اعتزال إليسا أسوةً بزميلاتها اللواتي دعمنها، واكتفت بنشر إعلانات لحفلها المنتظر في عمان.

يذكر أن نانسي أحيت موسماً صيفياً ناجحاً بامتياز، وتستعد خلال أيام، لبدء تصوير الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز" الذي ستجلس فيه إلى كرسي التحكيم مع كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي، كما تستعد لإطلاق أغنية "سينغل" خلال الفترة المقبلة.

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