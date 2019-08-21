اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: افتتح الموسيقي ​خالد مزنر​ مهرجان ​Suoni dal Golfo​ في مدينة ليرتشي الإيطالية، بحفلٍ أُقيم في الهواء الطلق بمقطوعات من موسيقى وأغاني أفلام زوجته المخرجة ​نادين لبكي. حيث عُرِضَت مشاهد من فيلمها "​كفرناحوم​" على جدارن الأبنية المجاورة للحفل.

وقدّم مزنر الحفل مع مجموعة من الموسيقيين العالمين، الذين يواكبونه في معظم أعماله، كالإيطالي ماريو ستيفانو بيتروداركي والأوسترالية أنابيلا أومانز والأوكرانية أناستازيا بتريشاك، بمشاركة أوركسترا المهرجان، فيما قدّمت الفنانة رشا رزق أشهر الأغاني التي عرفت بها أفلام "لبكي" التي ظهرت بالحفل وهي تقبِّل زوجها وتهنئه على المسرح Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد مزنر يفتتح مهرجان ​Suoni dal Golfo​ بأعمال نادين لبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.