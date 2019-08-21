فلة تدعم إليسا برسالةٍ مؤثرة

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""الخليج 365"" من بيروت: وجّهت الفنانة فلة الجزائرية رسالة مؤثرة إلى النجمة إليسا التي أعلنت نيتها باعتزال الغناء والفن بعد طرحها للألبوم الغنائي الجديد. وكتبت في تعليقها على صورة تجمعها بها بكواليس تصوير برنامج The Voice بموسمه الأخير: "يا حبيبتي يا إليسا. نصيحة أخت لا تدخلي في الخداع والوعود الكاذبة انتي يا حبيبة الكل مش بي حاجة إلى فيترينتهم ربنا يزيدك من نعيمه انتجي لنفسك والف من يتمنى يذيع أغانيكي الجميلة. انتي مش بي حاجة إلى #دائرة التلاعب والمكيدات..".

وأضافت معبِّرة عن معاناتها الخاصة في الوسط الفني: "يضحكون في وجهك لأنهم عارفين انه وراكي جيوش.. وما تتركي كليباتك وتعبك لأنهم راح يدفنون مثل ما دفنو أعمالي.. ابعدي عن الشر وغنيله من بعيد. لا تعتزلي فشرة عينهم"