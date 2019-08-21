شكرا لقرائتكم خبر عن بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر المطرب "أبو"، حاليًا لأحدث أغانية المرتقب صدورها الفترة المقبلة والتى ستأتى بعنوان "عيش يا قلبى"، بعد أغنيته الأخيرة التى طرحها منذ أشهر بعنوان "أسمها موجود".

وانتهى "أبو" خلال الأيام الماضية من تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة "عيش يا قلبي"، بمشاركة المخرج فادى حداد، بالإضافة إلى مشاركة الفنان اللبنانى المسرحى رفيق على أحمد، والممثلة فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان، وتم تصوير الكليب فى مدينة صور اللبنانية على مدار يومين.

أغنية "عيش يا قلبي" من كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو ومن إخراج فادى حداد، وسيتم طرحها الفترة القادمة، ونجحت اغنيته الشهيرة "3 دقات" فى حصد عدد مشاهدات اقتربت من النصف مليار.