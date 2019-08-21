صورة| شيكو مع 3 نجوم في الساحل: "في الصيف لازم نحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان شيكو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالنجوم حسن الرداد وشريف رمزي وحسن الرداد، في الساحل الشمالي.

وعلق شيكو على الصورة: "في الصيف لازم نحب".

وانتهى شيكو من تصوير مسلسل "اللعبة"، بديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث كثف المخرج معتز التوني ساعات العمل، حتى يمكنه الانتهاء من تصوير المسلسل، استعدادا لعرضه على الفضائيات، بعد انتهاء مرحلة المونتاج.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.