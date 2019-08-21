صورة| نقاش بين فتحي عبدالوهاب ومخرج "لص بغداد" في الكواليس



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر المخرج أحمد خالد موسى، صورة تجمعه بالفنان فتحي عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام". وظهر فتحي عبدالوهاب وهو يقرأ سيناريو فيلم "لص بغداد"، في كواليس تصوير الفيلم، ويتحدث مع مخرج العمل. "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررا طرح الفيلم في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الانتهاء منه.

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