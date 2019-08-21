صورة| ميريام فارس بملابس زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بـ "تي شيرت" رجالي، وبدى عليها بطول فستان. وكتبت ميريام فارس، تعليقا على الصورة: "لقد استوليت على خزانة ملابس زوجي". وكانت ميريام فارس قد أثارت أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب أنها أصبحت "تقيلة على مصر"، ما عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وعدد من الفنانين.

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