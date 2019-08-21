محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
وسط حضور إيهاب توفيق ومحمد محي وعلي حميدة والموسيقار هاني شنودة، حصل الملحن والموزع الموسيقي والمطرب حسام حسني على درجة الماجستير، اليوم الأربعاء، في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، عن رسالته "ظاهرة أغنية الفرانكو أراب وتأثيرها على الأغنية المصرية".
وناقش حسني، صباح اليوم، موضوع رسالة الماجستير، التي قدمها ضمن تخصص النظريات والتأليف شعبة علوم الموسيقى، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد المعتصم إبراهيم "مشرفا ومقررا"، والدكتور هيثم نظمي، والدكتور أحمد عبدالشافي عبده، والدكتور خالد حسن عباس.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بحضور إيهاب توفيق ومحي وحميدة.. حسام حسني يحتفل بحصوله على الماجستير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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