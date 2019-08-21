بسبب "الأجر".. حسن يوسف: "مخرج صاحب المقام مش بيرد عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

كشف الفنان القدير حسن يوسف سبب عدم مشاركته في فيلم "صاحب المقام"، بعد عرض الفيلم عليه.

وقال يوسف، فى تصريحات لـ"مصراوى"، إن الفيلم عُرض عليه من قبل المخرج ماندو العدل، وجمعتهما جلسة، مضيفا: "قالي طلباتك ايه من الإنتاج، قلتله، وبعدها مردش عليا تاني".

وتابع: "المقابل المادى عن الدور، السبب وراء عدم مشاركتي في الفيلم".

الفيلم من تأليف ابراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، وتدور قصته في إطار إجتماعي عن شاب مليونير يواجه العديد من الأزمات، ويشارك في بطولته يسرا، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ومن إنتاج أحمد السبكي.