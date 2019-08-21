فيديو| مريم أمين تكشف خضوعها لعملية: "السنة ديه مش عاوزة تخلص بسلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت المذيعة مريم أمين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو لها تعلن خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت مريم أمين: "السنة دي مش عاوزة تسيبني في حالي، ومش عاوزة تخلص بسلام، منظار في المعدة، أظهر التهاب حاد في الأمعاء".

وتابعت مريم: "الحمد لله على كل شيء، كنت خايفة بس البنج مخلانيش أحس بحاجة، الحمد لله، ربنا يديلكم جميعا الصحة، الصحة نعمة حافظوا عليها، وميعادنا بكرة إن شاء الله على نجوم إف أم في (اتفقنا)".

يُذكر أن مريم أمين، هي مقدمة برامج تلفزيونية ومذيعة مصرية، اشتهرت من خلال تقديمها برنامج "زى النجوم" على قناة دبي الفضائية، وتعمل حاليا في إذاعة نجوم إف إم.