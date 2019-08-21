سميرة سعيد تهنئ ملك المغرب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: حرصت المطربة المغربية سميرة سعيد على تهنئة الملك محمد السادس ملك المغرب، بمناسبة عيد ميلاده، الموافق اليوم 21 أغسطس، وذلك عبر صفحاتها الشخصية بمواقع "إنستجرام". ونشرت سميرة سعيد صورة للملك محمد السادس وكتبت: "كل عام وصاحب الجلالة محمد السادس بخير.. ودمت ملكنا مالك القلوب.. مقداما وشجاعا.. ودام مغربنا آمنا ومستقرا". يذكر أن المطربة سميرة سعيد تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المُقرر طرحه خلال صيف 2019.

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