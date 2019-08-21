بالفيديو: بعد الحراسة المسلحة حليمة بولند تثير الغضب مجدداً باستعراض ممتلكاتها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد سجل للإعلامية الكويتية حليمة بولند أثناء وجودها في مدينة اسطنبول التركية.

وشوهدت فيه وهي تصعد على متن يخت وسمع صوت الممثلة والمذيعة الكويتية مها محمد وهي تعلن أنه تم تقديم اليخت لحليمة لافتة إلى أنه يحمل اسمها.

وكانت الفنانة ظهرت في مقطع مصور نشرته عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” برفقة الإعلامية مشيرة إلى أنهما تتوجهان لتناول الغداء قبل أن تقدم مفاجأة للأخيرة.

وأحدث فيديو اليخت ضجة كبيرة عبر الحسابات التي أعادت نشره على التطبيق وحقق على أحدها أكثر من 100 ألف مشاهدة. إلا أنه عرض الإعلامية للكثير من الانتقادات حيث رأى المتابعون أنها تبالغ في ردات فعلها وتحرص على استعراض حياة البذخ التي تعيشها.

ويذكر أنها اثارت الجدل في وقت سابق بعدما ظهرت في فيديو محاطة بحراس مسحلين تم استقدامهم لحمايتها اثناء وجودها في المدينة التركية.