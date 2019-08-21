اسمها الحقيقي وأحدث أدوارها.. سوسن بدر تكشف كواليس وأسرار عن حياتها لأول مرة

ممثلة من طراز خاص تتميز بكاريزما فريدة من نوعها تتقمص الشخصية وتتشربها مما تجعلك تنصهر مع ادائها، وتصدقها وتندمج معها في مختلف أدوارها، الفنانة سوسن بدر التي تم وصفها بالملكة نفرتيتي اثناء افتتاح مهرجان المسرح القومي المصري وأطلق عليها الجمهور الهاربة من المعبد لملامحها المصرية الفرعونية الأصيلة.

الجميلة سوسن بدر التي تصدرت محركات البحث بعد لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، والتي ادلت خلاله بتصريحات عديدة واسترسلت مشوارها الفني منذ البداية مما جعل الحلقة مشوقة وجذابة للجمهور خاصة وأنها ظهرت بلوك مختلف عن المعتاد فتخلت عن صبغات الشعر التي تظهر الفنانات بسنا أصغر وظهرت بشعرها الأبيض الذي أضفى عليها وقارا ونضج أعجب الجمهور وأشادوا به.

وكانت من أبرز تصريحات سوسن بدر حول السبب وراء ظهورها بشعرها قصير وتركه بلونه الأبيض القطني لترد أنها احبت اطلالتها الطبيعية في مسلسل زي الشمس، بجانب إصرارها عليه بعد

رفض ابنتها واحفادها لهذا اللوك راجين منها عدم الظهور بشعرها الأبيض مما قهرها ردهم فارادت أن تقهرهم وتستكمل فيه-على حسب تعبيرها-.

وأعلنت بدر عن اسمها الحقيقي وهو سوزان بدر الدين، موضحة أنها عملت ببداية مشوارها كعارضة أزياء مع الفنانة رجاء الجداوي التي أكدت أن لها الفضل في تكوين الكثير من شخصيتها.

كما لفتت أن سبب مشاركتها في مسلسل أبو العروسة الذي كان له صدى واسع بمصر والدول العربية هو أنه يحمل رسالة إجتماعية هامة ويتناول الطبقة الوسطى التي تعتبر العمود الفقري للمجتمع المصري والتي ظلت منسية لفترة طويلة متمنية أن يكون هناك جزء ثالث.

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وأشادت بأداء الفنانة منى زكي ودينا الشربيني مؤكدة أن الأخيرة لو قامت بأدوار كوميدية ستنجح بشكل كبير.

وتابعت أنها تحب الطهي وتعتبره من هوايتها المفضلة

حيث أنها تفضل الطهي لها ولأبنائها وأحفادها بنفسها مؤكدة انها بعد ان تنهي عملها تخلع ثوب الشخصية التي تلعبها وتعود مرة أخرى لحياتها الطبيعية لأنها تحترم أسرتها والبيت بشدة وترتدي بنطالها والشبشب وتذهب كأي أمرأة مصرية لشراء مستلزمات منزلها وتجهزها.

كما طالبت الأهل أن يراقبوا ابنائهم نظرا لخطورة التكنولوجيا التي اقتحمت البيوت المصرية بشكل كبير، مؤكدة أنها لا تفهم فيها شئ واحفادها هم يقوموا بضبط جهازها المحمول وأي شئ تريد تغييره تلجأ لهم.

وتفاعل الجمهور مع الحلقة مفعلين هاشتاج سوسن بدر وعلق البعض مشيدًا بشخصيتها وتقبلها لنفسها بجانب احترامها لسنها وشكلها ومن بين التعليقات:" أحب أولئك المرتاحون الراضون عن مظهرهم لا يسعون لإرضاء الآخرين فيتحولون لشخص آخر مختلف عن حقيقتهم أحب الأشخاص الذين يحبون حقيقتهم وما هم عليه وما توصلوا إليه ولا يسعون للتغيير من أجل الآخر.. ولا يسعون للفت الانتباه فهم واثقون كل الثقة بأن حبهم لذاتهم ينعكس على مظهرهم".

وقال أخر:"أعلى درجات الوعي تقبل الذات تقول سوسن "دا انا دا سني دا شكلي"، بجانب أنّها متصالحة مع عمرها وشكلها ولن تخفي الشيب لإرضاء أحد!، وتعليق أخر:"كلّ الاحترام والتقدير لهذه الممثلة المخضرمة".