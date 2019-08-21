قريباً.. صابر الرباعي يحتفل مع جمهوره بالساحل الشمالي

يحي المطرب التونسي صابر الرباعي حفلاً غنائياً، يوم الجمعة الموافق 30 من الشهر الجاري، بقرية مرسيليا في الساحل الشمالي،في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقدم الرباعي من خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه.
يذكر أن الرباعي طرح أحدث ألبوماته "صابر 2019"، خلال الفترة الماضية، وضم 10 أغاني منوعة بين اللهجات اللبنانية، والمصرية، والتونسية ويلاقي نسب استماع مميزة.
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