بالفيديو.. تشارلي بوث يطرح كليب "I Warned Myself"

طرح الفنان العالمي تشارلي بوث أحدث كليباته بعنوان "I Warned Myself"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان العالمي تشارلي بوث طرح سابقاً كليب بعنوان "The Way I Am"، وكسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. سابقاً كليب بعنوان "The Way I Am"، وكسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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