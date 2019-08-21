عاصي الحلاني يزيح الستار عن جولته الغنائية بالمكسيك في العام المقبل

يحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا، ضمن حفلات موسم ليالي فاجانزا بالمكسيك يوم 31 يناير في العام المقبل 2020، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأحيا الحلاني مؤخرا حفلين غنائيين، في العاصمة البريطانية لندن وإيطاليا، بحضور عدد كبير من الجاليات العربية هناك، بالإضافة لحفل آخر فى سوريا.

Advertisements

ويضع الحلاني اللمسات النهائية على ألبومه

الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن حفلات ليالي فاجانزا ستستمر لمدة أربعة أيام " ابتداء من تاريخ / يناير 31 / ولغاية / فبراير 3 / لعام 2020 " وستكون برعاية وتنظيم النادي اللبناني المكسيكي.