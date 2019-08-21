شركة عالمية تعلن عن فيلم جديد لـ "توم جيري" في 2021

كشفت الشركة العالمية وارنر براذرز أنيميشن عن استعدادهم لطرح فيلم جديد من سلسلة أفلام "توم أند جيري"، ومن المقرر عرضه بجميع دور العرض في أبريل من عام 2021.
وفيلم "توم أند جيري" من تأليف إريكجرافنج، و كاتي سيلبرمان، وإخراج تيم ستوري، وبطولة كل من كلوي جرايس موريتز، مايكل بينا، كين جونج، روب ديلاني، كريستينا تشونج، بلافي شاردا، جوردان بولجر، كولن جوست، بريان ستيبانيك، كيري ماكلين، كاميلا أرفويدسون، دانيال أديجبويجا.
وتدور أحداث الفيلم بناءً على الشخصيات الأساسية لسلسة الرسوم المتحركة "توم أند جيري"، والتي أنشأها كل من ويليام حنا وجوزيف باربيرا في الفترة من 1940 إلى 1970، بالإضافة إلى بعض التطورات للفيلم ليكون أكثر كوميدية، ويتناسب مع رؤية جديدة للجيل الصاعد.
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