سميرة سعيد تهنئ ملك المغرب بمناسبة عيد ميلاده

وجهت المطربة المغربية سميرة سعيد رسالة تهنئة لملك المغرب محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
قائلة:" كل عام وصاحب الجلالة محمد السادس بخير.. ودمت ملكنامالك القلوب.. مقداما وشجاعا.. ودام مغربنا آمنا ومستقرا".
وكانت الديفا سميرة سعيد قد أنضمت مؤخرًا إلى لجنة تحكيم برنامج "The Voice" الذي يعرض على شاشة mbc،الى جانب الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام والفنان المصري محمد حماقي.
يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة "متدلع" علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.
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