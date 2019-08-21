شاهد.. منة فضالي ونيكولا معوض في عمل سينمائي جديد

أعلنت الفنانة منة فضالي عن عمل لها جديد مع الفنان نيكولا معوض عن خوضهم في فيلم سينمائي جديد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". علقت قائلة: "كم هو رائع حقا أنا سعيد جدا لرؤيتك حبيبي وسنعمل معا في فيلم جديد سوف يفعل شيء مختلف إن شاء الله." مختلف إن شاء الله." يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "قيد عائلي"الذي عرض منذ عدة شهور صؤ زوشاركها العمل كل من الفنان عزت العلايلي، و ميرفت آمين، وبوسي، وصلاح عبد الله، ومحمد نجاتي، وميرهان حسين . Advertisements

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