الدوزي يشارك في الحملة الإعلانية لكرة الليجا الأسبانية

يشارك الفنان المغربى عبد الحفيظ الدوزى، الذي وقع عليه الاختيار من الدورى الإسبانى لكرة القدم ليكون ضمن الحملة الإعلانية العالمية لكرة الليجا الجديدة لموسم 2019، حيث

يتم إرسال الكرة لعدد من المشاهير حول العالم لتجريبها، ويشارك الدوزى بذلك فى الدعاية الرسمية ممثلًا عن بلاد المغرب للكرة الجديدة المقرر استخدامها خلال العام الجاري.

يذكر أن الفنان عبد الحفيظ الدوزى يتولى حاليا منصب سفير الاتحاد الأوروبي للشباب، وتم اختياره مؤخرًا كأفضل مطرب مغربى للعام الثانى على التوالى، حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية.