قريبًا.. أولى عروض اينيميشن لـ toy story على الهوسابير

يقدم مسرح الهوسابير عرض اينيميشن في أوائل الشهر المقبل، وفي بداية عروضه يقدم قصة فيلم toy story باللغة العربية. يشارك في العرض فريق وسط البلد المسرحي بالتعاون مع مسرح الهوسابير بقيادة مديرة المسرح أروي قدورة النجوم محمد أشرف قائم بدور "لوتسو"، ومحمد ناصر ويجسد شخصية "باظ"، وعمر لطفي "وودي"، محمد وحيد في شخصية "القرد، وأندي"، ومني جبر " الأم" و يوسف محمد عبدالله "بطاطس"، أحمد عاطف "الديناصور" ، ايمى حجازى " بططساية" ، جيسي النجار " تركسي"، نور الشريف "باربي"، فتحي خضر" سلينكي"، ياسمين " ديناصورة" أحمد نعمان "البلهون"، أحمد خالد "كورة البعبع"، سمير عاطف" فتفت" ميلاد ناجي " مزهري" فايزة محمد "القردة"، أمجد شاوشي "خنزير"، هادي هاتف" ، احمد حسين "البيبي" ، إسلام اسامة" دحاح الكتب"، والطفل جورج عاطف "اندي"، "القرد، وأندي"، ومني جبر " الأم" و يوسف محمد عبدالله "بطاطس"، أحمد عاطف "الديناصور" ، ايمى حجازى " بططساية" ، جيسي النجار " تركسي"، نور الشريف "باربي"، فتحي خضر" سلينكي"، ياسمين " ديناصورة" أحمد نعمان "البلهون"، أحمد خالد "كورة البعبع"، سمير عاطف" فتفت" ميلاد ناجي " مزهري" فايزة محمد "القردة"، أمجد شاوشي "خنزير"، هادي هاتف" ، احمد حسين "البيبي" ، إسلام اسامة" دحاح الكتب"، والطفل جورج عاطف "اندي"، Advertisements محمود جابري". وأكد المخرج عبدالله محمد أن العرض مليئ بالمفاجأت السارة التي تسعد الكبار والصغار وتبهر الجمهور. العرض الموسيقي كريم نيازي، استعراضات مايوشكا وارشميدس، أزياء و ديكور الدكتور محمد سعد، ومحمد أشرف ، و محمد وحيد مخرجان مساعدان، وإخراج عبدالله محمد عبدالله.

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