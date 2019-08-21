شكرا لقرائتكم خبر عن 183 مليون جنيه حصيلة أفلام عيد الأضحى بعد أسبوعين من انطلاق الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الأسبوع السينمائى الثانى فى موسم عيد الأضحى، والذى حصدت فيه الأفلام المطروحة فى الموسم ايرادات ضخمة وقياسية ووصلت المحصلة الإجمالية فى شباك التذاكر بعد أسبوعي عرض إلى 183 مليون جنيه، موزعة على 5 أفلام تم طرحها خلال الموسم فى أيام مختلفة وهى "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2" و"خيال مآتة"، و"الكنز 2" و"انت حبيبى وبس" وجاءت ايرادات كل فيلم كالتالى.

الفيل الأزرق 2

حقق بعد 4 أسابيع عرض حيث طرح يوم 25 يوليو الماضى، 83 مليوناً و 706 ألفاً و 721 جنيه وهو من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد ومروان يونس وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوى، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



الفيل الازرق 2

"ولاد رزق 2"

حصد بعد أسبوعين عرض 56 مليوناً و 778 ألفاُ و 849 جنيه حيث طرح يوم 8 أغسطس الجارى، والفيلم بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



ولاد رزق 2

"خيال مآتة"

حقق بعد 8 أيام عرض 27 مليوناً و 075 ألفاً و 236 جنيه حيث طرح الفيلم يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجارى، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

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خيال مأتة

"الكنز 2"

حقق فى 10 أيام عرض 3 مليون و 982 ألفاً و 273 جنيه حيث طرح الفيلم يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجارى، وهو إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.



الكنز 2

"أنت حبيبى وبس"

حقق فى أسبوعين عرض 2 مليون و 285 ألفاً 585 جنيه، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى.