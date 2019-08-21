شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسنى يحصل على رسالة الماجستير عن ظاهرة أغنية "الفرانكو أراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش المطرب حسام حسنى، اليوم الأربعاء رسالة ماجستير عن ظاهرة أغنية "الفرانكو أراب" وأثرها على الأغنية في مصر بالعقدين الآخيرين من القرن العشرين، وذلك فى كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ومن ضمن الحضور محمد محيى، وإيهاب توفيق، وعلي حميدة، والموسيقار هانى شنودة.

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وقد أشرف على الرسالة دكتور خالد حسن عباس أستاذ بقسم الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبد الشافعى عبده أستاذ مساعد بقسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلون.

يذكر أن حسام حسنى هو من أشهر الملحنين فى فترة التسعينيات، وقام بالتلحين والتوزيع الموسيقى للعديد من نجوم الغناء فى العالم العربى منهم هانى شاكر وعمرو دياب ومصطفى قمر ومحمد محيى وسيمون ومحمد العبد.



