شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يحقق 65.8 مليون جنيه فى أسبوعي عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز انهاء الأسبوع الثانى له فى دور العرض محققاً ايرادات كبيرة للغاية وصلت إلى 65 مليون و 800 ألف جنيه كأعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات خلال أسبوعين عرض، حيث حصد فى الأسبوع الأول 43 مليون جنيه وفى الأسبوع الثانى 22 مليوناً.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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تدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.