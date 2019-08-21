شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه اليوم في دور العرض المصرية.. اعرف أكثر عن فيلم الأكشن Angel Has Fallen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض المصرية فيلم النجم العالمى جيرارد بتلر "Angel Has Fallen"، ولذلك نرصد لكم 5 فيديوهات ترويجية للفيلم قبل طرحه اليوم. ويشارك ببطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاي، والفيلم من إخراج ريك رومان وو الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر. وتدور أحداث الفيلم في تتابع من الفيلم السابق، وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس، وفى ذلك يدور الفيلم في إطار مطاردة من قبل وكالته الخاصة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى حظر اسمه، ومع تتابع الأحداث يكتشف الهدف الرئيسى لابعاد مايكل عن الرئيس الأمريكي. Advertisements

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