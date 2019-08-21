شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم حفيدة إلهام الفضالة بعد احتفالها بقدومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر حسابها فى موقع إنستجرام بقدوم حفيدتها من خلال نشر صورة لها أثناء حملها لحفيدتها الأولى من ابنتها الكبرى منى العتيبي.

إلهام الفضالة علقت على الصورة بقولها: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام، رزقني الله بأول حفيدة، (إلهام)، فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة ابنتي وحفيدتي، وأنا في أفضل حال، .. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا".

جدير بالذكر أن الفنانة الكويتية شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضى في بطولة مسلسل "وما أدراك ما أمي"، وهو العمل الذى قام بتأليفه الكاتب الكويتي علي دوحان، وأخرجه حسين الحليبي، حيث لعبت فيه دور سيدة تحتاج إلى معاملة خاصة بسبب تعرضها للشلل، مما اضطرها للتحرك على كرسي متحرك بسبب ظروفها الصحية وهو العمل الذى نال ردود فعل إيجابية واسعة.

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