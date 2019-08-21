شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازاحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد، عن عنوان الجزء القادم للممثل العالمى دانيال كريدج، وهو No Time To Die، بعد الاقتراب من الانتهاء بشكل نهائى من تصويره الذى شهد العديد من العقبات.

كما حددت الشركة توقيت عرض الفيلم الجديد الذى يشارك فى بطولته الممثل ذات الأصول المصرية والحائز على جائزة الأوسكار رامى مالك، الذى سيجسد دور الشخصية الشريرة داخل الاحداث، وجاء يوم 8 إبريل من العام المقبل.

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.