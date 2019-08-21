شكرا لقرائتكم خبر عن الشايب.. فيلم من عالم "ولاد رزق" على طريقة سلسلة fast and furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية انتشارا كبيرا للبوستر الدعائى الأول لفيلم جديد يحمل اسم "الشايب" الذى سيكون ضمن عالم ولاد رزق، واعتقد الكثير من الجمهور أن "الشايب" سيكون الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" خاصة وأن الاعلان عن الفيلم جاء بعد طرح الجزء الثانى من "ولاد رزق" فى السينمات وإعلان صناعه نيتهم فى تقديم جزء ثالث خلال الفترة المقبلة.



الشايب

وظهر آسر ياسين بشخصية "الشايب" فى مشهد نهاية "ولاد رزق 2" وكان بصحبة سيد رجب وكان القصد من ذلك هو بداية شخصية الشايب مع عالم " ولاد رزق"، ولكن تقديم فيلم "الشايب" سيكون منفصلا تماماً عن الجزء الأول والثانى المعروض حالياً، مع احتمالية ظهور بعض أبطال "ولاد رزق" كضيوف شرف فى "الشايب" المنتظر تصويره قريباً بعد انتهاء مؤلفه صلاح الجهينى من كتابة السيناريو والحوار وأيضاً مخرجه حسين المنباوى من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على سيد رجب وعمرو عبد الجليل.

ويرغب صناع فيلم "ولاد رزق" وهم صناع "الشايب" أيضاً فى تقديم سلسلة أفلام من عالم "ولاد رزق" على غرار مجموعة أفلام fast and furious الذى تم اشتقاق منها فيلم جديد لشخصية الضابط Hobs فى عمل طرح باسم "Hobs & Shaws"، على أن يكون "الشايب" تمهيداً للجزء الثالث من "ولاد رزق" والذى لم يقرر موعد البدء فى تنفيذه.

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