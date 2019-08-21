بيرغوزار كوريل حامل بطفلها الثاني

أكّدت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل في ظهورها الأخير، صحّة الأخبار التي تحدّثت عن حملها. وقالت "الحمدلله كل شيء يسير على ما يرام، وكما رأيتم نحن ننتظر مولودنا الثاني.".

وتابعت "إنه شعور خاص جداً وجميل للغاية. أتمنى أن تعيشه كل النساء".

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بيرغوزار كوريل

وكانت بيرغوزار وزوجها الممثل خالد أرغنش قد رزقا بصبي اسمه علي، وتوقفت بيرغوزار عن الإنجاب طوال السنوات الماضية لتتفرغ لفنها، إلا أنّها وبعد نجاح مسلسلها "انت وطني" الذي جمعها بزوجها، قررت الابتعاد عن الشاشة الصغيرة، والتفرغ لأسرتها.