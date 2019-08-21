نانسي عجرم ترد على شائعة وفاتها بهذه الصورة

انتشرت قبل ساعات شائعة وفاة الفنانة نانسي عجرم، التي بثتها مواقع مغمورة، وتناقلها بعض الناشطين، متسائلين بقلق عن حقيقة الأمر.

وكانت مواقع قد نشرت خبر تعرض نانسي لحادث مروري في بيروت، وذهب البعض إلى تأكيد خبر وفاة الفنانة، التي فضّلت نفي الشائعة بطريقتها، فنشرت صورة لها في سلطنة عمان، التي وصلت إليها لتحيي حفلاً ضمن مهرجان صلالة.

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نانسي خلال سفرها إلى صلالة

يذكر أنها ليست الشائعة الأولى من هذا النوع التي تطارد نانسي، وقد اضطرت مرة واحدة للرد ونفيها بشدة، إلا أنها بعدها باتت تلجأ إلى أسلوب تجاهل الشائعات.

ومن المقرر أن تحيي نانسي الليلة حفلاً ضمن مهرجان صلالة، سيتمّ نقله مباشرة عبر تلفزيون عمان في الساعة الـ11 ليلاً.

يذكر أن نانسي أحيت موسماً صيفياً ناجحاً بامتياز، وتستعد خلال أيام، لبدء تصوير الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز" الذي ستجلس فيه إلى كرسي التحكيم مع كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي، كما تستعد لإطلاق أغنية "سينغل"، في وقت لا تزال تختار أغاني ألبومها الجديد الذي لم تحدد موعداً لصدوره.