بالفيديو: كاظم الساهر يرد للمرة الأولى على خبر انفصاله عن خطيبته

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أحيا الفنان كاظم الساهر حفلاً في فعاليات سوق عكاظ بدورته الـ 13 في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في أوبريت مع الفنان محمد عبده والفنانة كارول سماحة.
وحمل الأوبريت عنوان "عرب501م"، وافتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
الساهر الذي بستعد لحفل جديد في السعودية يوم غدٍ الخميس 22 أغسطس الجاري، أجرى مقابلة سريعة مع برنامج ET بالعربي، رفض خلالها الإجاية عن حقيقة ما يقال عن أنه انفصل عن خطيبته التونسية سارة.
وقال كاظم إن الأمر شخصي، وإنه يفضل تأجيل الحديث فيه، دون أنّ يعطي إجابة واضحة.
وكانت شائعات قد أكدت أن كاظم وسارة تزوجا، وأنها تنتظر مولودهما الأوّل، وأنّه أعلن ابتعاده عن الفن بعد انتهاء موسم الصيف والحفلات التي تعاقد عليها ليتفرغ لأسرته، بينما سرت شائعات نقيضة تؤكّد أن سارة وكاظم انفصلا، وأنّ سارة لم ترافقه في أي حفل هذا العام، عكس العام الماضي حيث كانت ترافقه في كواليس برنامج "ذا فويس كيدز".
فهل يكشف كاظم في الفترة المقبلة حقيقة علاقته بسارة؟ أم أنه يفضل الابتعاد وإبعاد حياته الخاصة بشكل كلي عن الإعلام؟
شائعات كثيرة لاحقت #كاظم_الساهر— ET بالعربي (@ETbilArabi) August 19, 2019
في الفترة الأخيرة حول حقيقة انفصاله عن خطيبته سارة، و #ET_بالعربي سأل @KadimAlSahirORG عن الموضوع و الرد بتلاقوه في موقعنا الآن⬇️
⏮ https://t.co/UVWNke8fiC pic.twitter.com/geisfVD5s3
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