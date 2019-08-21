إلهام الفضالة جدّة لأوّل مرّة وصورة مع حفيدتها التي تحمل اسمها

نشرت الفنانة إلهام الفضالة مقطع فيديو على سناب شات، بمناسبة إنجاب إبنتها منى التي تزوجت العام الماضي طفلتها الأولى.

منى أطلقت على المولودة الجديدة إسم إلهام، لتصبح بذلك فضالة جدة لأول مرة.

ألهام الفضالة شكرت كل من إتصل بها وهنأها، مشيرة إلى أنها تعيش مشاعر متناقضة بعد أن حملت المولودة بين يديها، موضحة أنها قامت بقصّ الحبل

السري، وتمنت أن يرزق الله كل إمرأة ويجعلها تعيش نفس شعورها.

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كما نشرت إلهام الفضالة لها وهي تحمل حفيدتها إلهام معلنة أن إبنتها وضعت طفلتها، وطمأنت المحبين إلى سلامة الأم والطفلة.

منى العتيبي هي إبنة إلهام فضالة من زوجها الأول، وكانت قد إحتلفت العام الماضي بزواجها، في أجواء عائلية إقتصرت على المقربين فقط.

وكانت إلهام الفضالة وابنتها منى العتيبي وصهرها نواف قد أقاموا حفلاً للكشف عن جنس الجنين الأول، وعندما تبيّن أنها حامل بأنثى، طلبت هيا الشعيبي من صهر إلهام الفضالة أو زوجته أن يطلقا عليها إسم الهام على إسم جدتها، ليعود ويتبين أنهما إختارا لها هذا الإسم فعلاً، الامر الذي أفرح إلهام فضالة، التي بدت عليها علامات التأثر.