دينا الشربيني تحتفل مع عمرو دياب بنجاح يوم تلات

احتفلت دينا الشربيني مع الفنان عمرو دياب بنجاح أغنيته الجديدة "يوم تلات" في الساحل الشمالي مع عدد من أصدقائهم المقربين منهم الفنان محمد إمام، وظهر دياب وهو يغني الأغنية الجديدة بينما حرصت دينا على التمايل والرقص برفقة عدد من أصدقائهما في إحدى القرى السياحية الشهيرة.

يذكر أن أغنية "يوم تلات" تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها بساعات قليلة، وتفاعل جمهور المطرب عمرو دياب مع كلمات الأغنية خاصة وان المقطع الثاني يكشف عن حيرته بين الجمال الأسمر وحنينه للفاتنة البيضاء وإعجابه بصاحبة الروح الحلوة، وهو ما فسره البعض باستعراض دياب لذكرياته الغرامية مع زوجاته الثلاث شيرين رضا وزينة عاشور ودينا الشربيني، وانتشر كوميكس يقتبس من كلمات الأغنية ما يناسب الجميلات الثلاث.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتقول كلماتها: يوم تلات تلات.. بنات ندهوني، ع البُساط بَسط.. ياناس عجبوني، قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني،

Advertisements

المقطع الذي لفت انتباه عشاق عمرو دياب تقول كلماته: شكلها مؤامرة، أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء، الحياة حلوة ويا أُم روح حلوه ، كلهم حلوين.. جننوني، كل ما آجي أقوم.. أقول خليني، مُنتهي الجَمال.. جُمال علي عيني، أمشي م المكان ده يمشيني، لمة الحلوين دي تغريني، شعرهم حرير يطير قدامي، صعب اشوف ده غير.. غير في أحلامي، سحرهم خطير يوصف في كلامي، يوم تلات وبكل أيامي، كل عود وعود أحلي م التاني، قلبي لم يعود ليا من تاني، كان في إيدي أعود.. قولت دي أغاني، والصباح رباح ياللي عاجباني.

دياب نشر بوستر للأغنية وعلق قائلا: زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة "يوم تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي! ، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.

وتعد أغنية "يوم تلات" هي ثالث أغاني الألبوم الجديد "أنا غير" والأغنية الأولى كانت "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي، و "أنا غير" وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

يتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي.