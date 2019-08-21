يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة

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تعرضت الفنانة المصرية يسرا اللوزي لحملة تنمر قاسية عبر حسابها بموقع إنستقرام بمجرد نشر صورة واحدة من جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة للدعاية لملابس مصممة الأزياء دنيا عشري، بعدما كشفت الصورة عن نحافة مبالغ فيها، كما تسبب المكياج في تحويل يسرا إلى نسخة من النجمة التركية بيرين سات.
يسرا اللوزي عرضت صورة واحدة من جلسة تصوير بفستان زفاف، وأخرى بفستان سهرة باللون الموف بعدسة المصور التركي إسماعيل المعروف عالميا باسم Izmatique، وتصفيف الشعر مينا خميس ومكياج نورا نمر، وصدمت من التعليقات التي تنمرت بنحافتها الزائدة، وجاء التعليق الأول من فتاة قالت: هيكل عظمى لابس فستان جربى تغطى جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقينى!!
بينما سخرت بقية التعليقات من بروز عظام القفص الصدري كدليل على النحافة، ومن التشابه الواضح بين الصورة وبين اطلالات النجمة التركية بيرين سات، ودخل بعض جمهور اللوزي للدفاع عنها مطالبين المنتقدين بالتوقف عن السخرية ومراعاة مشاعر الفنانة.
جلسة التصوير كاملة تضمنت ظهور يسرا بفستان باللون الأسود ولم تظهر نحافة يسرا بنفس طريقة صورها بفستان الزفاف، ويبدو أنها لجأت لمشد ضيق للصدر وفقا لرغبة المصور لإظهار تفاصيل الفستان، وهو ما تسبب في إبراز نحافتها بعكس بقية الصور.
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