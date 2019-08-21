أحلام تعتذر من السعوديين: أختكم وأخطأت

بعد الحفلات التي أحيتها في السعودية، تقدمت الفنانة أحلام باعتذار إلى السعوديين، عن تصريحاتها السابقة بخصوص معارضتها قيادة المرأة للسيارة.

وكان أحد المتابعين، قد نشر تغريدة قال فيها، إنه لم يكن يحب أحلام بسبب تصريحاتها المستفزة، ولكن بعدما رقصت الخطوة السعودية على مسرح طلال المداح أحبها، ليرد عليه مغرد آخر أن أحلام تستحق المحبة، لكنها عليها أن تعتذر بسبب تصريحاتها السابقة، مضيفاً أن الإعتذار من شيم الكبار.

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أحلام إستجابت على الفور، وقالت إنها تعتذر لو بدر منها شيء ما يضايق، وأن الاعتذار ليس عيباً، مؤكدة أنها بمثابة أخته، وهي تكبر بأخواتها.

وكانت أحلام قد إستفزت عدد كبير من السعوديين، بسبب تصريحاتها المعارضة لقيادة المرأة السعودية للسيارة.

يذكر أن أحلام أحيت أكثر من حفل في السعودية، وتستعد لإحياء حفلات جديدة، ومن المتوقع أن تكون نجمة دائمة في أكثر من مهرجان فني سعودي على مدار العام.