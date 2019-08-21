شاهد.. ريهام سعيد تلوم نفسها على الهواء لأنها لم تجبر اولادها على حفظ القران!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 05:53 مساءً - لامت الإعلامية المصرية ريهام سعيد نفسها على الهواء وذلك بسبب عدم اجبارها اولادها على حفظ القران.

واشادت ريهام سعيد، بحلقة الامس من برنامج “صبايا” المذاع على قناة الحياة، بمجموعة من الأطفال حفظوا القرآن الكريم رغم الظروف الصعبة التي مروا بها، منتقدة تكاسل الكثيرين عن حفظ القرآن بقولها: “إحنا بنعيد نفس الأيات في ركعات الصلاة عشان مش حافظين غيرها، ودي غلطة أهالينا إن محفظوناش القرآن”.

وقالت ريهام سعيد أنها كانت تأتي بمحفظين قرآن لأولادها واستمروا معهم حتى سن 9 سنوات، ثم تمرّدوا بعد ذلك ورفضوا استكمال الحفظ.

تابعت: “كان لازم طبعا أجبرهم، لكن مكنتش عايزه أنفرهم من الدين.. لكن غلطتي برضو.. احنا حافظين كل الاغاني ومبنقعدش نحفظ آية صغيرة.. قد ايه ربنا كريم وعظيم إنه صابر علينا إننا بنضيع وقت في حاجات ملهاش معنى، علموا ولادكم الدين وحفظوهم القرآن”.