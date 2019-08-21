شاهد.. فيفي عبده “تطير” في وصلة رقص جديدة

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 05:53 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو رقص جديد لها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص بعباءة حمراء على انغام اغنية “يا طير يا مسافر لقمرنا” للفنان اللبناني وائل جسار.

وكعادتها تفاعلت فيفي عبده مع كلمات الاغنية واللحن حيث ظهرت في احد مقاطع الاغنية وهي تمثل الطيران.

وقد تعرضت فيفي عبده لعديد من الانتقادات بعد هذا الفيديو اذ اعتبر البعض انها دائما تقدم نفس الرقصة حيث كتبت احدى متابعاتها “نفس الرقصة يوميه بس ملابسه تغيرها

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